وكيل «صحة الشرقية» يكرم الأمهات المثاليات بالقطاع الصحي 

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأمهات المثاليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والتي جرى ترشيحهن بالفوز بلقب الأم المثالية، من خلال مسابقة سنوية نظمتها إدارة العلاقات العامة بالمديرية، بإشراف الدكتورة منى حسن مديرة الإدارة، وذلك صباح اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم لعام 2024.

صرف مكافأة مالية للأمهات المثاليات

قام وكيل وزارة الصحة بتقديم شهادات التقدير، للأمهات الفائزة من قطاعات الصحة بمحافظة الشرقية من الإدارات الصحية والمستشفيات والديوان العام، تكريماً لهن، موجهاً بصرف مكافأة مالية لهم، ومقدماً الشكر والتقدير لجميع الأمهات بالمحافظة، وكافة أنحاء الجمهورية.

التكريم وسام على صدور الأمهات

ووجه وكيل الوزارة التحية والتقدير لأمهات الشهداء، على عطائهن وتضحياتهن، متمنياً لهن دوام الصحة والسلامة والسعادة وراحة البال، وأن يرحم من فارقن الحياة منهن، داعياً المولى عز وجل أن يرحمهن بقدر ما قدمن من عطاء، كما تقدمت الأمهات المكرمات، بالشكر والتقدير للدكتور هشام مسعود، واللاتي أعربن عن سعادتهن بالاحتفال بهذا اليوم، حيث أنهن يعتبرن هذا التكريم وساما على صدورهن.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي أن الأمهات اللاتي تسلمن شهادات التقدير هن «الأم رحاب عبدالمجيد جودة بالإدارة الصحية بمنيا القمح، والأم ميرفت عبدالعزيز محمد، والأم منال محمد عليوة، والأم ليلى صابر محمود بديوان عام المديرية».