طريقة عمل الزلابية في المنزل.. هتكون مقرمشة زي الجاهزة

الزلابية تعد من الأطباق الأساسية في شهر رمضان المبارك، إذ لا تخلو منها أي سفرة رمضانية، وتحرص العديد من الأمهات على تحضيرها بجانب أطباق الحلويات الأخرى، ونتيجة لذلك نستعرض طريقة عمل الزلابية في المنزل مثل المحلات.

تتطلب طريقة عمل الزلابية في المنزل مثل المحلات، خطوات بسيطة وفقا لما ذكر موقع «سي بي سي» سفرة والتي منها:

3 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة

قليل من الملح

بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

2 كوب زبادي

زيت للقلي

طريقة التحضير

في البداية يوضع ماء وسكر وبشر برتقال وبشر ليمون وأيضا أعواد قرفة وفانيليا وحبهان ومستكة وقرنفل في وعاء على النار.

يتم تقليب جميع المكونات حتى الحصول على القوام المطلوب.

إضافة الخميرة مع الفانيليا والسكر وقليل من الماء.

وضع الدقيق في العجان، حبهان مطحون وبيكنج باودر وملح و خليط الخميرة وسكر وفانيليا وزبادي.

تفرغ العجينة في وعاء وتترك لتختمر في ثلاجة طوال الليل.

تشكل العجينة على شكل زلابية.

تقلى الزلابية في الزيت حتى تمام القلي.

تسقى الزلابية وتُزين بالشربات أو سكر الباودر ثم تقدم.

مكونات عمل الزلابية المقرمشة

دقيق.

شربات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوبان من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح.

زيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

الشربات