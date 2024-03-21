طريقة عمل الرز بلبن في المنزل.. مكونات بسيطة وطعم ألذ من المحلات

يُعد الرز بلبن من الحلويات العربية التقليدية التي تُحضر في فصل الشتاء للتمتع بمذاقها الرائع والحصول على الدفء، لا سيما وأنه يتميز بسهولة تحضيره، وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم 2024، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل الرز بلبن في المنزل.

مقادير عمل الرز بلبن

يحتاج تحضير الرز بلبن في المنزل إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير معينة، وهي:

1/2 كوب أرز مصري

1 لتر حليب

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة ماء زهر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة نشا

1/2 كوب ماء بارد

1/4 كوب قشطة (اختياري)

1/4 كوب فستق حلبي مجروش للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الرز بلبن

ولتحضير الرز بلبن في المنزل ابتع الخطوات التالية:

اغسل الأرز جيدًا، ثم انقعه في الماء البارد لمدة 30 دقيقة. اغلي الحليب في قدر على نار متوسطة. أضف الأرز المنقوع إلى الحليب المغلي، ثم قلل النار واتركه يطهى على نار هادئة لمدة 30 دقيقة. أضف السكر وماء الورد وماء الزهر والفانيليا، ثم قلّب المزيج جيدًا واتركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة أخرى. في وعاء صغير، اخلط النشا مع الماء البارد حتى يذوب تمامًا. أضف خليط النشا إلى الرز بلبن، ثم قلّب المزيج جيدًا واتركه على نار هادئة لمدة 5 دقائق أخرى حتى يصبح كثيفًا. ارفع الرز بلبن عن النار واتركه يبرد قليلًا. وزّع الرز بلبن في أكواب التقديم، ثم زيّنه بالقشطة والفستق الحلبي المجروش.

نصائح لتلبية جميع الأذواق

ولأن تناول الرز بلبن يختلف حسب الأذواق من شخص لآخر، فيمكن إضافة بعض التغييرات في أثناء التحضير، منها: