خطوات تحويل النقود عبر تطبيق «إنستا باي».. سهلة وبسيطة

يقدم تطبيق المعاملات اللحظية الصادر عن البنك المركزي المصري مزايا كثيرة للمستخدمين، خاصة عند إتمام عمليات التحويل الإلكتروني ما يساهم في إنجاز المهام، بعيدًا عن الذهاب إلى البنوك وانتظار الدور، إذ تتم عمليات التحويل إلى 27 بنكا مشتركة في التطبيق في لحظات.

تطبيق إنستا باي

تطبيق المعاملات اللحظية إنستا باي هو تطبيق سهل وبسيط للتعامل الإلكتروني وتحويل الأموال أونلاين وأنت في المنزل من الهاتف المحمول، وكذلك من على ماكينات الصراف الآلي دون استخدام بطاقة البنك «atm».

الوطن تنشر خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي» وهي كالتالي:

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

- يتم فتح التطبيق التابع لـالبنك المركزي ثم الضغط على «إرسال نقود».

- يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف».

- بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي».

- بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ» ثم الضغط على «التالي».

- يتم مراجعة بيانات التحويل.

- يتم إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

- وسيتم التحويل بنجاح.