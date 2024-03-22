أخبار سارة.. جهات حكومية تصرف مرتب شهر كامل منحة للعاملين في عيد الفطر

كشفت مصادر حكومية، أن بعض الجهات، ستصرف مرتب شهر للعاملين بها، منحة عيد الفطر المبارك 2024، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حوالي 90% من الجهات والمصالح الحكومية ستصرف منحة عيد الفطر المبارك، لكن بنسب متفاوتة، تبدأ من 500 جنيه، وتصل إلى مرتب شهر للجهات الحكومية المحققة للأرباح، وذات الطابع الاستثماري كل في مجاله.

أوضحت المصادر أن الجهات الحكومية التي قررت ذلك، ولكنها لم تعلن رسميًا حتى الآن، هي: وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، والكهرباء وشركات البترول والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية بالقطاع العام، بالإضافة ألى دواوين الوزارات، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي.

أوضحت المصادر أن الجهات المذكورة اعتادت صرف منحة للعاملين بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، والمناسبات الدينية المهمة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي.

و أشارت المصادر إلى أن الإدارات المالية بهذه الجهات، تقوم حاليا بترتيب أوضاعها، لصرف منحة عيد الفطر المبارك، بداية من يوم الخميس في الأسبوع الأخير لشهر رمضان، وذلك مراعاة أن عيد الفطر سيحل قبل موعد صرف مرتبات شهر أبريل.