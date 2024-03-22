ريم مصطفى: كنت بعيدة عن العشوائية وأنا عمري 20 سنة

قالت الفنانة ريم مصطفى، إنها حلمت يوماً ما بالعمل كمذيعة، بل رادوها هذا الحلم منذ طفولتها، موضحة أنها رغم كونها ابنة كلية الإعلام، إلا أنها وقتها خشيت رفض الأهل وعدم موافقتهم على دخولها هذا المجال.

ريم مصطفى ابنة كلية الإعلام

وأضافت «مصطفى»، في حوارها مع الإعلامية شافكي المنيري، بالبرنامج الإذاعي «كان عمري 20»، على راديو «ميجا إف إم»: «لما اخترت دخول كلية الإعلام كان عن حب لهذه الدراسة ولو لم أعمل بهذا المجال».

مسلسل مش رايحين في داهية

وتابعت: «دخولي مجال التمثيل حقق لي العيش بأدوار مختلفة، وجاءتني أول فرصة لأداء دور بأحد الأعمال الفنية عبارة عن مسلسل بعنوان مش رايحين في داهية، ومن بين كافة أدواري التي مثلتها خلال مشواري الفني لا تزال الشخصيات عالقة بوجداني، ربما جميعهم، بل كل واحدة فيهم فيها حته مني».

واستطردت: «من الممكن أن أكون مع تقدمي في العمر خالط بعض تفكيري عشوائية ما ولكني في عمر العشرين كنت أكثر تنظيما وتخطيطاً، كنت أخاف من كلام الناس ويقلقني أن يقول أحد شيئاً ما عني».