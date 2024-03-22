عنصر طبيعي يمنح بشرتك فوائد لا تتخيليها.. تفتيح ونضارة وترطيب

عادًة ما تبحث معظم النساء عن ماسكات تساعدهن على الحصول على بشرة شبيهه ببشرة الأطفال، خاصًة إذا كان لديهن مناسبة ما، أو مع اقتراب الأعياد، للظهور بأفضل درجات الجمال، دون أن يبدو عليها علامات إرهاق، أو تبدل لون البشرة بفعل الشمس.

وللوصول لتلك الغاية نستعرض تفاصيل ماسك بمكون سحري واحد وهو الشوفان، إذ يعود على البشرة بفوائد عديدة، وفقًا لما أوضحته الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ«الوطن».

فوائد الشوفان للبشرة

بحسب «حنان» فإن الشوفان مصدر خير وفير للبشرة، بسبب ما يحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وبروتين، ونرصد أهم فوائد الشوفان للبشرة فيما يلي:

الترطيب:

الشوفان مصدر غني بفيتامين e، والبروتينات، ما يساعد على جعل البشرة ناعمة ومرطبة، بالتالي تظهر البشرة بمظهر أصغر سنًا عند استخدام الشوفان.

التقشير:

تشير أستاذ الجلدية والتجميل، إلى فاعلية الشوفان في تقشير البشرة، والتخلص من طبقة الجلد الميت، إذ يحتوي على مادة السابونين التي تعمل على التقشير اللطيف، وتنظيف مسام البشرة.

الحماية من الشمس:

يحتوي الشوفان على مضادات أكسدة متمثلة في أحماض الفيروليك والكافيين، التي تمثل حواجز قوية للأشعة الفوق بنفسجية، التي تضر بالبشرة.

النضارة:

من فوائد الشوفان أنه يمد البشرة ببعض المعادن المهمة مثل الماغنسيوم والزنك، اللذان يعملان على تغذيتها، ما يجعلها نضرة ومفعمة بالحيوية.

التفتيح:

بينت «حنان» أن الشوفان بفضل قدرته العالية على التقشير، يساعد على تفتيح البشرة، كما يقلل من الخلايا الملونة والتصبغات، ما يجعل من البشرة أفتح وأكثر نضارة.

طريقة استعمال الشوفان للبشرة

يمكن استخدام الشوفان كمقشر للبشرة عبر خلطة مع الحليب أو ماء الورد، ومن ثم فرك البشرة به في حلقات دائرية، كما يمكن استخدامه بواسطة نقعه في قليل من الماء أو الحليب، وتصفية خلاصته من خلال قطعة من القماش، وتطبيق ذلك السائل المستخلص على البشرة لمدة 20 دقيقة أو حتى تمام جفافه.