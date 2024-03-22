حكاية مصنع بابل للأحذية اليدوية.. كاريوكا والمليجي كانوا من زبائنه

استعرض برنامج «باب رزق» المُذاع على قناة «دي إم سي»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ورشة بابل لصناعة الحذاء اليدوي حكاية بقالها أكثر من 70 سنة»، مشيرا أنّ هذه الورشة تمكث في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة.

أقدم مصنع صناعة أحذية يدوية في مصر

وخلال التقرير قال الإعلامي يسري الفخراني، إنّه في أقدم مصنع صناعة أحذية يدوية في مصر بل وفي المنطقة العربية، لافتا إلى أن قيمة المنتجات التي تُصنع في الورشة كبيرة ولها تاريخ عريق.

وقال أحد أبناء مالك المصنع، خلال حواره مع الإعلامي يسري الفخراني، ببرنامج «باب رزق»، أنهم أخذوا هذه المهنة من والدهم بعد معرفة كل تفاصيل عملها، والأن هم يهتمون بصناعة الأحذية كثيرا حتى يخرج منتج يدوي مصري يليق بعراقة هذه الورشة.

أحذية حريمي ورجالي

وقال الابن الآخر: «إحنا بنعمل أحذية حريمي ورجالي، وفيه منها تفصيل وفيه أحذية جاهزة، ومن أشهر الزبائن عندنا، تحية كاريوكا، ومحمود المليجي، ومديحة يسري، ومن أشهر الموديلات التي كانت تطلب في لستينات الأحذية الإنجليزية والأبيض والأسود، وكانت جميعها أذواق راقية».