ناقشت الحلقات الماضية من مسلسل كامل العدد + 1، الكثير من القضايا الأسرية في مجتمعنا المصري، كانت بدايتها بزواج الآباء الذين لديهم أبناء من زيجات سابقة، ومدى قدرة تحمل الأبناء على قبول الوضع الجديد، فضلا عن أهمية دور زوج الأم وزوجة الأب لتعويض الأبناء عن الطرف الأبوي المفقود، وفي كثير من الأحيان لا يستطيع متابعو المسلسل مشاهدة الحلقة الجديدة في موعد أول عرض، لذلك يحرصون على معرفة موعد إعادة مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON drama الحلقة 13.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON drama الحلقة 13

وعن موعد إعادة مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON drama الحلقة 13، فيمكن للراغبين في مشاهدتها بعد منتصف الليل متابعتها على القناة نفسها الساعة 1:30 صباحا، كما يمكن مشاهدة الحلقة في العرض الثاني لها الساعة 7:30 مساء على قناة ON بعد الإفطار مباشرة.

مسلسل كامل العدد + 1 بطولة شريف سلامة في دور أحمد، ودينا الشربيني في دور ليلى، وميمي جمال في دور فوزية، وإسعاد يونس في دور حياة، وجيهان الشماشرجي في دور إنجي، وصدقي صخر في دور كريم، وآية سماحة في دور هنزادا.