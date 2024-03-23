أفضل 3 ودائع بالدولار في البنوك .. عائد يصل إلى 8.5%

تتيح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لعملائها عروضا متعددة من الوادائع المختلفة وبعوائد تنافسية، وفي إطار الدور الخدمي الذي تقوم به «الوطن» تستعرض أفضل 3 وادئع بالدولار في البنوك، وفقا لما هو معلن عبر المواقع الرسمية للبنوك.

وديعة دولارية لمدة سنتين من البنك التجاري الدولي

تصل الفائدة الشهرية على الوديعة بالدولار لمدة سنتين من البنك التجاري الدولي إلى نحو 4.5%، ويتم ربط الوديعة بحد أدنى 100 دولار، ويمكن الاقتراض بضمانها، كما أنها متاحة للشركات والأفراد.

الوديعة بالدولار من البنك الأهلي المصري

يبلغ الحد الأدني لربط الوديعة في البنك الأهلي المصري نحو 1000 دولار أمريكي، وتتراوح مدة الوديعة ما بين سنة إلى 3 سنوات، ويُصرف العائد بشكل شهري بنسبة 5.70%، أو ربع سنوي بنسبة 5.73%، أو نصف سنوي بنسبة 5.76% أو سنوي بنسبة 5.80%.

الوديعة بالدولار من بنك مصر

تصل الفائدة على الوديعة بالدولار المقدمة من بنك مصر إلى 5.52%، وتبلغ مدة الوديعة نحو 12 شهر، بينما يبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 500 دولار وبدون حد أقصى، وبدورية صرف في نهاية مدة الوديعة.