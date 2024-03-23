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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة dmc الحلقة 13.. أحداث مشوقة

كتب:

منى صلاح
04:22 م | السبت 23 مارس 2024
مسلسل بابا جه على قناة dmc

مسلسل بابا جه على قناة dmc

يشهد مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، العديد من الأحداث المثيرة والشيقة، التي تدفع الكثيرون إلى متابعته خاصة ما يتميز به من طابع كوميدي، ونستعرض في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة dmc الحلقة 13، فتُذاع في تمام الساعة 1:30 مساء اليوم التالي للعرض الأول والساعة 8:15 صباحا.

موعد إعادة مسلسل بابا جه على watch it الحلقة 13 بطولة أكرم حسني 

وبعد عرض موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة dmc الحلقة 13، يشار إلى أنَّ مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل أكرم حسني على قناة dmc الساعة 7:45 مساء، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل على المنصة الرقمية watch it  في السابعة و45 دقيقة مساء.

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة drama dmc الحلقة 13

ويأتي موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة drama dmc الحلقة 13، في تمام الساعة 5 صباحا و4:30 مساء، وتدور أحداث المسلسل حول «هشام» الذي يضطر للعب دور أب بديل كوظيفة جديدة بعد أن فقد عمله في أحد الفنادق العالمية بسبب تفشي وباء كوفيد- 19.

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بقلم منى صلاح