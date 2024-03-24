رفع الآذان بمسجد في مدينة إيطالية لأول مرة بعد 800 عاما.. ما قصته؟

بعد سنوات طويلة من الانقطاع، وثق عدد من من النشطاء التونسيين لحظة رفع آذان المغرب للمرة الأولى منذ نحو 8 قرون داخل مسجد «الجمهورية التونسية»، بمدينة باليرمو الإيطالية، بصوت الشيخ التونسي الراحل علي البراق، بحسب ما كشف موقع روسيا اليوم.

تفاصيل رفع الآذان داخل المسجد

وحول السبب وراء انقطاع رفع الآذان داخل المسجد طول تلك السنوات، أوضح الشيخ الدكتور بدري المداني، إمام مسجد «الجمهورية التونسية» بمدينة باليرمو الإيطالية، في مداخلة مع إذاعة «جوهرة أف أم»، التونسية، أن ذلك المسجد تم إسنادها إلى الجالية المسلمة التونسية منذ 1990 وكان بالأصل كنيسة قديمة عمرها أكثر من ألف عام وكانت جامع بالماضي لمدة 3 قرون وقت سكن المسلمون صقلية وفيما بعد 1590 رجعت ككنيسة وبعد ذلك تحولت إلى مسجدا.

ومنذ العام 1990 حين تم إسنادها للجالية التونسية ويتم إرسال أئمة إليها من أجل المسلمين، بحسب إمام مسجد الجمهورية التونسية بمدينة باليرمو الإيطالية، الذي أشار إلى أن العلاقات بين البلدين والحوارات تسببت في الوصول إلى تلك الخطوة التي تتم بصفة تدريجية، حيث سيقتصر فقط على صلوات المغرب والعشاء وأيام الجمعة على امتداد العام.

الحفاظ على الهوية التونسية

قال الشيخ الدكتور بدري المداني، إنه من أجل الحفاظ على الهوية التونسية القديمة يتم رفع الآذان بصوت مسجل للشيخ التونسي الراحل على البراق بعد 839 عاما من الانقطاع.