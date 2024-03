مسلسل حق عرب الحلقة 14.. وليد فواز يهدد دنيا المصري بنشر صورهما

لا يزال مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي يستحوذ على اهتمام الجمهور ومتابعة المشاهدين، بعد اشتعال الأحداث وانقلبها رأسًا على عقب لا سيما مع توتر العلاقة بين المعلم عبد ربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، وعرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر أن يشهد مسلسل حق عرب الحلقة 14 تصاعد الأحداث.

تهديد وليد فواز لـ دنيا المصري.. هل ينقلب السحر على الساحر؟

وعاد رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز في تهديد حبيبته السابقة سميحة وتجسدها الفنانة دنيا المصري بعد زواجها من ابن عمها جمال، ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود، من أجل العودة له حتى بعد زواجها، وهددها بأن يفضحها بصور لهما سويًا، ويخبر زوجها بما كان بينهما، فحاولت سميحة خداعه والسيطرة عليه حتى تتخلص من تلك الصور، فهل تتمكن من ذلك وتقوم بخداعه؟

خطة القضاء على عرب السويركي

وتواصل سميحة خطتها مع زوجها وابن عمها جمال من أجل القضاء على عرب السويركي، ويجسده الفنان أحمد العوضي ليحل زوجها محله ويصبح المسيطر على تجارة والدها، ويكون الذراع الأيمن له.

ومن المقرر أن ينطلق موعد مسلسل حق عرب الحلقة 14 على قناة ON Drama، مساء الليلة في تمام الساعة 9 مساء، إضافة لعرضه على قناة ON في تمام الساعة 12 منتصف الليل، إلى جانب عرضه على منصة WATCH IT.