النجمة العالمية كاميرون دياز تضع مولودا في عمر الـ 51 عاما (صور)

وضعت الفنانة الأمريكية كاميرون دياز، البالغة من العمر 51 عاما، مولودها الثاني، لينضم لعائلتها الصغيرة، المكونة من زوجها النجم الموسيقي بنجي مادن وابنتها الأولى راديكس.

ونشرت النجمة الأمريكية كاميرون دياز، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» منشوراً، تكشف فيه عن نوع مولودها، التي وضعته الجمعة الماضية، إذ نشرت صورة توضيحية بعبارة «همس لي طائر صغير»، مدونة: «إننا نشعر بالسعادة والامتنان، نرسل الكثير من الحب من عائلتنا إلى عائلتك، أطيب التمنيات».

كما نشر زوجها، المغني «دياز»عبر صفحته في موقع «إنستجرام» صورة، مدونًا: «نحن مباركون ومتحمسون للإعلان عن ولادة ابننا، كاردينال مادن.. إنه رائع ونحن جميعًا سعداء جدًا بوجوده هنا».

الجدير بالذكر إن المولود، كاردينال هو آخر فرد ينضم إلى عائلة كاميرون دياز، وذلك بعد ابنتها راديكس، البالغة من العمر 4 سنوات، والتي وضعتها عام 2019.

يذكر إن النجمة كاميرون دياز، تبلغ من العمر، 51 عامًا، في حين يبلغ عمر زوجها بنجي مادن 45 عامًا، وكان الثنائي احتفلا بزواجهما عام 2015.