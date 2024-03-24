كتاب سحر ورسائل غرامية في الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8

اضطر الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8، أن يدخل غرفة الكبير هبل المهجورة منذ سنوات للبحث عن العقد العرفي الخاص بالعفريتة لوجي.

الكبير أوي يدخل غرفة الكبير هبل

واصطحب الكبير أوي كلا من نفادي والعترة وهجرس لدخول غرفة الكبير هبل، وكان مترددا في الدخول لأنها مهجورة منذ سنوات ووقف دقيقة حدادا على روحه قبل الدخول، ثم دخل ليجد أنها دون نور ويجد فأر ويجروا جميعا ويغلقوا الباب على نفادي.

واضطر أن يدخل الغرفة مرة أخرى ويبدأ البحث عن العقد العرفي الخاص بالعفريتة لوجي، ووجد بداخل الغرفة عصير فريش ولاب توب وجوابات غرامية لعدد كبير من السيدات وعدد من عقود الزواج العرفي ليكتشف الكبير أن بين هذه الأوراق عقد عرفي لزواج الكبير هبل وابنة خالة لوجي وهي باكينام وتنتهي الحلقة بإيجاد هجرس لكتاب سحر.

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي

ويُعاد مسلسل الكبير أوي في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية الساعة 3 عصرًا، كما تُعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».