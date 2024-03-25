مدير «روساتوم»: منتدى «اتوم اكسبو 2024» سجل رقما قياسيا في عدد المشاركين

قال أليكسي ليخاتشيف، مدير عام مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة الذرية، والمنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، إنه لا شيء يمكن أن يعيق تطوير التكنولوجيا النووية، ولا شيء يمكن أن يعيق روساتوم في الاستمرار في تطويرها.

المشاركة الخاصة والمتميزة للممثلين الأفارقة

واشار ليخاتشيف، خلال كلمة في افتتاح منتدي اتوم اكسبو 2024 بمنتجع سوتشي بروسيا، إلى المشاركة الخاصة والمتميزة للممثلين الأفارقة في منتدانا، حيث تكمن الإمكانات الهائلة لتطوير التقنيات النووية اليوم لافتا الي المنتدي الحالي هو الأول الخالي تماماً من الكربون أي أن كل الكهرباء المستخدمة تأتي من التوليد الأخضر ونأمل أن يصبح هذا النهج تقليدًا جيدًا لجميع الأحداث الكبرى.

وذكر، أن المنتدى الحالي سجل رقما قياسيا من حيث عدد المشاركين والضيوف الدوليين والدول التي أرسلت وفودا إلى المنتدى بمشاركة بوركينا فاسو ومالي والنيجر والعراق للمرة الأولى.

مناقشة الجيل الرابع من التكنولوجيا النووية

وأكد أن شعار المنتدى هو «الطاقة النظيفة نصنع المستقبل معًا»، وهاتان الكلمتان الرئيسيتان هنا هما المستقبل ومعا، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة الجيل الرابع من التكنولوجيا النووية والاندماج النووي الحراري وغيرها من التقنيات، ولن نتمكن من بناء مستقبل للطاقة النظيفة لكوكبنا إلا بالتعاون مع جميع البلدان.

من جانبه، ألقي رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال فيها، إن منتدى اتوم اكسبو يعتبر حدثا مهما في التقويم العالمي للأحداث النووية، حيث يعد من أهم المؤتمرات في سياق البحث عن حلول مبتكرة للطاقة والمناقشات حول مستقبل الطاقة النووية.

إنجازات روساتوم في الدول المختلفة

واشار مدير عام المؤسسة إلى أن روساتوم تلعب دورًا مهمًا ليس فقط في الاتحاد الروسي، ولكن أيضًا على الساحة الدولية، لافتا الي قيامة شخصيا بزيارة مواقع بناء العديد من المشاريع التي تقوم روساتوم بتطويرها في تركيا ومصر وبنجلاديش وهذه إنجازات عظيمة على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن روساتوم تعمل على تطوير تقنيات مبتكرة، ومفاعلات معيارية صغيرة، ومفاعلات الجيل 3+، ومفاعلات الجيل 4. قبل ثلاث سنوات، شاركنا معًا في صب الخرسانة الأولى في أساس أول مفاعل سريع مبرد بالرصاص في العالم، BREST-OD-300. وستشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مثل هذه المشاريع. نثمن التقنيات والجهود التي تستهدف المستقبل والتي يبدأ تنفيذها الآن.

وستشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائمًا في الأحداث النووية المهمة، مثل هذا المنتدى وسنكون دائمًا قريبين من أولئك الذين يركزون على تطوير الطاقة النووية.