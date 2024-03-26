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موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الثلاثاء 26-3-2024

كتب:

عمرو رجب
12:00 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
صلاة المغرب.. أرشيفية

صلاة المغرب.. أرشيفية

ينتظر كثير من المواطنين معرفة توقيت الإفطار في اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، إذ يترقبون موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 26-3-2024، لكسر صيامهم واستعدادًا لأداء صلاة العشاء التي يعقبها صلاة التراويح.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وتوقيت الإفطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويتأخر موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 26-3-2024 السادس عشر من شهر رمضان المبارك 2024، بمقدار 9 دقائق، مقارنةً بموعده أول أيام الشهر الكريم، فيما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار 27 دقيقة، عن عدد ساعات الصيام في اليوم الأول، إذ يبلغ اليوم نحو 14 ساعة و5 دقائق.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويرفع موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تمام الساعة 6:11 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف، وذلك وفقًا لإمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيان سابق لها.

موعد الإفطار اليوم في بني سويف

ويأتي موعد الإفطار في محافظة بني سويف في تمام الساعة 6:11 مساءً بالتزامن مع انطلاق أذان المغرب، مُعلنًا انتهاء صيام اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك.

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بقلم عمرو رجب