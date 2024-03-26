علامات حب الله للعبد.. دلائل ملموسة تشعر بها (فيديو)

أكد إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، مصطفى عبدالسلام، أن حب الله لعبده منزلة رفيعة لا ينالها كل البشر، مضيفا: «يا هنيالك ياللي ربنا بيحبك، لأن لما ربنا يحبك، هيقول لسيدنا جبريل أنا بحب فلان وعايزك تحبه، فجبريل يحبه، وربنا يأمر جبريل أنه ينادي في أهل السماء أنا بحب فلان، وربنا بيحبه، فجبريل ينزل لأهل الأرض ويقول أنا بحب فلان، وربنا بيحبه وأهل السماء بيحبوه، فيُوضع له القبول في الأرض».

حب الله لعبده.. أعظم منزلة للفرد

وأضاف عبر تلفزيون «الوطن» أنّ حب الله لعبده هو أعظم منزلة يمكن أن يصل إليها الفرد، متابعًا: «عشان تعرف ربنا بيحبك أو لا، بتذكر الله دايما في كل تفاصيل حياتك، وبتعمل لربنا ألف حساب قبل أي عمل أو تصرف تقوم به سواء بقلبك أو بلسانك أو بجوارحك».

وتابع: «من صفات محبة الله لك، إنك دايما بتجبر بخاطر الناس، ومش بيجيلك نوم لو زعلت شخص منك، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس».