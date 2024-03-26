ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 16.. أحمد العوضي يتعرض للخطف من مجهولين

انطلقت، منذ قليل، أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، وتعرض لعملية خطف مدبرة من خلال أشخاص ملثمين.

هروب عرب السويركي بعد محاولة اختطافه

وتمكن عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي من ضربهم، ولكنهم نجحوا في إطلاق رصاص عليهم وأصيب في ذراعه، وبعد سماع دوي إطلاق النار حضرت الشرطة ففروا هاربين، وانتقل عرب السويركي إلى صديقه «منجي» ويجسده الفنان منير مكرم لإسعافه على وجه السرعة.

وتوالت الأحداث وتبين أن من يحاول خطفه هو مازن ابن رجل الأعمال الذي يعمل مع المعلم عبدربه، وكان قد توعد بأذيته، وذهبت رضا والتي تجسدها الفنانة وفاء مكي إلى حنان والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد في السجن، لتشمت بها وما وصلت إليه من سوء أحوال وأنها سوف يتم تسجيلها في قضايا الآداب، لأنها لم تكمل عملها معها من قبل، ونصحتها بأن تلجأ إلى رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز لأنه من سينقذها من محنتها بعدما تخلى عنها خطيبها عرب السويركي.

وأبلغت منى صديقة حنان المعلم رباح أبو الدهب أنها نادمة على ما فعلته في صديقة عمرها والمكيدة التي دبرتها لها، وخوفها الشديد من عرب السويركي وقت معرفته للحقيقة وأن حنان مظلومة وليست مذنبة، وأن وفاء الجياش والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر كانت ستتخلص منها من تلقاء نفسها لتمنع زواجها من عرب السويركي، وهو ما جعل رباح أبو الدهب يتأكد بأن هناك علاقة تجمع بين صباح زوجة المعلم عبدربه وعرب السويركي.