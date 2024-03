مسلسل حق عرب الحلقة 17.. هل تنتقم دينا فؤاد من أحمد العوضي بعد تركها؟

تصدرت الفنانة دينا فؤاد، مؤشر محركات البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية، بعد مشاهدها المؤثرة داخل السجن بعد القبض عليها فى قضية آداب التى تم تلفيقها لها لافساد حياتها، فصارت تبكي بشكل هيسترى لقلة حيلتها فى الدفاع عن نفسها أو إثبات برائتها، ولجأت لحيلة لم تكن بالحسبان خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17.

دينا فؤاد تخضع للطب الشرعي

وتفاجأت حنان الغرباوي والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، بالمكيدة التي دبرتها لها صديقتها والتى تجسدها الفنانة يمنى طولان، وقامت بالشهادة الزور ضدها، حتى أمر وكيل النيابة أثناء التحقيقات بخضوع حنان الغرباوي للطبيب الشرعي وكشف العذرية لمعرفة حقيقة إدعاء الشاهدة وبراءة المتهمة.

دينا فؤاد فى ورطة من أجل إثبات براءتها

وقام المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، بالتقدم لخطبة حنان الغرباوى داخل السجن من أجل إنقاذها من قضيتها وضياع مستقبلها وسمعتها وقبل أن يتفوه المعلم عبد ربه بشرطه الوحيد كانت حنان تقبل يديه من أجل إنقاذها مقابل أي شىء تفعله وأن أوامره واجبة النفاذ، ولكنها حين استمعت إلى شرطه الوحيد أصابها حالة كبيرة من الصدمة والنكران، ولكنها لا تمتلك وسيلة لبراءتها سواه، فهل توافق على الزواج منه لكي تنقذ نفسها وتنتقم من خطيبها السابق عرب السويركى أم ترفض؟! .. هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17 الليلة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 17

وتأتى مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 17، فى تمام الساعة 9 مساء على قناة ON Drama,، إلى جانب عرضها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.