أستاذ بجامعة الأزهر: ليلتان تتميزان بخصوصية عظيمة في رمضان

قال أستاذ الفقة بجامعة الأزهر، هاني تمام، إنَّ كل ليالي شهر رمضان مليئة بأوقات البركات، والنفحات العطرة، ولكن، هناك ليلتان تتميزان بخصوصية عظيمة.

وخلال حواره بحلقة جديدة من برنامج «لو تعلمون»، والمعروض على «تلفزيون الوطن»، أضاف همام أن: «أهم ليالي في رمضان عليك ألا تفوتك، هما الليلة الأولى هي ليلة النظر من الله – سبحانه وتعالى – إلى خلقه، والثانية هي ليلة القدر».

كيفية اغتنام الليالي العشر الوترية

وتابع: «علينا الاجتهاد في كل الليالي العشر الوترية لننال ثواب ليلة القدر المباركة وأجرها العظيم، ومن أعظم ليالي في رمضان الليلة الأخيرة فيه بمعنى آخر ليلة سنصلي فيها التراويح، وقد يقصر البعض فيها بسبب فتور أو كسل أو الانشغال بأمور الدنيا».

اغتنام ثواب ليلة القدر

واستطرد: «لا يجب علينا الانشغال بأمور الطعام والملبس استعدادا لعيد الفطر، ناسين ليلة من أعظم الليالي في شهر رمضان بعد ليلة القدر، والليلة الأولى هي آخر ليلة والتي تسمى بليلة الجائزة لأن الله - عز وجل – يتجلى فيها بالمغفرة على الخلق، وفقا لحديث النبي محمد: ويغفر لهم في آخر ليلة».

وأكد: «لازم في أواخر رمضان نعوض كل اللي فات ونضغط في آخر ليلة لنغتنم الأجر والمغفرة في الشهر الكريم، عندما يطلع علينا المولى – عز وجل – في الليلة المباركة ويجدنا ندمنا على ما فعلنا وعلى تقصيرنا، ليعيطنا الجائزة».