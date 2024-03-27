للسنة العاشرة.. مبادرة «فاعل خير» بالبدرشين يد العون للمحتاجين في رمضان

للسنة العاشرة على التوالي، يجتمع متطوعو مبادرة «فاعل خير» فى قرية الطرفاية، مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، لإعداد وجبات الإفطار في رمضان على مدار 30 يومًا وتوزيعها على المحتاجين والمُتعففين، ما يسهم في نشر أجواء المحبة والسعادة بين أبناء القرية طوال شهر رمضان.

اطعام المحتاجين

«هدفنا ندخل السعادة في قلوب كل أبناء قريتنا المحتاجين ومحدش فيهم يحس بأزمة خلال الشهر الكريم»، وفقًا لحديث محمد عاطف صاحب الـ 32 عامًا لـ«الوطن»، إذ قرر مجموعة من المتطوعين في قرية الطرفاية تأسيس مبادرة فاعل خير في رمضان 2015 بهدف إطعام المحتاجين من أبناء القرية وتنظيم موائد الرحمن في القرى المجاورة: «فيه ناس متعففة رغم احتياجها بتتكسف تقول أنا محتاجة بنوصل لحد بيتها ونقدملها كرتونة رمضان تكفي أسرتها طول الشهر».

على مدار 10 سنوات، يعيش أبناء قرية الطرفاية أجواء روحانية تملأها السعادة والبهجة قي شهر رمضان، إذ يتشارك الجميع في إعداد الطعام، بداية من شراء السلع والمنتجات الغذائية مرورًا بتطوع ربات البيوت في تحضيرها على أكمل وجه ومن ثم توزيعها على المحتاجين بواسطة 50 متطوع من الشباب والأطفال: «الكل بيحب يشارك في الخير والحمد لله نجحنا من خلال مبادرتنا نفرح ناس كتير ونفك كربهم».

تنظيم معارض كساء

لم يقتصر الخير الذي يُقدمه المتطوعين في المبادرة على إطعام المحتاجين في شهر رمضان فقط، بل نجح أفراد المباردة في تنظيم معارض ملابس لكساء المحتاجين، تعتمد على تبرعات أبناء القرية لملابسهم التي لا يحتاجوها، كما عبر عاطف: «بناخد الملابس نغسلها ونكويها ونقدمها بشكل كويس.. وإللى محتاج حاجة ياخدها».

ويتعاون أبناء القرية كذلك على تجهيز العرائس المحتاجين من خلال إمدادهم بما ينقصهم من أجهزة كهربائية وخلافه، فضلًا عن تنظيم ميادرة «فاعل خير» زيارات لدور الأيتام وكبار السن في شهر رمضان لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم من خلال تقديم الهدايا لهم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية.