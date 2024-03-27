3 مشروبات رمضانية تُحسن مناعتك في الصيام.. احرص على تناولها

مع ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان، تزداد الحاجة إلى تقوية جهاز المناعة واستعادة جزء من الترطيب الذي فقده الجسم طوال اليوم، لذا تأتي أهمية التغذية السليمة من خلال تناول الأطعمة والمشروبات المفيدة في وجبتي الإفطار والسحور، والتي تُسهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة وتعزيز الجهاز المناعي، حتى يقوم بدوره في مواجهة الفيروسات والاوبئة.

تعزيز جهاز المناعة

هناك 3 مشروبات رمضانية شهيرة تسهم في تعزيز جهاز المناعة وتحقيق العديد من الفوائد للجسم، وفقًا للدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أولها منقوع التمر بالحليب، وهو مشروب غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تٌخلص الجسم من السموم وترطب الأمعاء، فضلًا عن دوره في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وعلاج أعراض السعال والبلغم في حالات البرد.

خفض مستوى الكوليسترول الضار

ويُعتبر الخروب من المشروبات الرمضانية التي تُحسن من أداء الجهاز المناعي، كما أضاف الحداد لـ«الوطن»، فهو يُعد وجبة صحية لأنه مصدر للبروتينات والفيتامينات المهمة، ويحتوي على مركبات تعمل بمثابة مسكن للآلام كما يعتبر مضاد فعال للحساسية ، وهو مصدر غني بعدد من المعادن الأساسية مثل؛ الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويساعد تناول الخروب بانتظام على خفض مستويات الكولسترول الضار، بسبب محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، فضلًا عن دوره في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

ويساعد شرب العرقسوس في شهر رمضان على تحسين عمل جهاز المناعة كذلك، إضافة إلى دوره في علاج العديد من الأمراض مثل الارتجاع الحمضي والسعال والهبات الساخنة والتهاب الحلق، كما يعتبر علاجا طبيعيا لعدد من الأمراض الجلدية، على رأسها الصدفية والفطريات وحب الشباب والإكزيما.