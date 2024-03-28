مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18.. هل يكشف الكبير لمربوحة عن مكالماته؟

يواصل الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض على قناة on، مغامراته الكوميدية التي ينتظرها الجمهور يوميا.

ومن أبرز أحداث الحلقة17 من مسلسل الكبير أوي 8، مكالمات الكبير أوي الغامضة، التي جعلت مربوحة تشك فيه وتعتقد أنه متزوج امرأة أخرى، وذلك بعد أن لفتت نظرها ابنة عمتها فروحة لمكوث الكبير وقت كبير خارج المنزل.

وسمعت مربوحة الكبير داخل غرفته في الدوار، وهو يتحدث لأشرف الغفير، ويقول له إنه يرغب في بنت، لأن لديه ولدين، وعند مواجهه مربوحة له حول الأمر دار حوار كوميدي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، أبرزهم: أحمد مكي في دور جوني والكبير وحزلقوم، ومصطفي غريب في دور العترة، ورحمة أحمد مربوحة زوجة الكبير، وكانت ضيفة شرف الحلقة 18 من المسلسل الفنانة دنيا سامي، في دور فروحة.