مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية.. تحفة معمارية عالمية

من بين المشروعات الإنشائية في قطاع الثقافة، أنشأت الدولة مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون على مستوى عالمي.

يهدف المركز الثقافي الإسلامي إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، ويعد من المراكز الثقافية المهمة في مصر وإفريقيا أيضًا.

معلومات عن المركز الثقافي الإسلامي

وفقا لوزارة الثقافة، يضم مركز مصر الثقافي الإسلامي:

مساحة 112 فدانا

مساحة مسجد مصر 19 ألف متر مربع

يتسع المسجد لـ107 آلاف مصل

مساحة دار القرآن الكريم 6730 مترا مربعا

ويقع مركز مصر الثقافي الإسلامي فى قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم أيضا مكتبة إسلامية تضم جميع الكتب الإسلامية التي يرجع إليها المسلمون وجراجا للسيارات.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المركز الثقافي الإسلامي رسميا في 23 مارس 2023، وطبقا للشركة المنفذة يحتوي مسجد مصر الذي يعد أحد أبرز أجزء المركز، على 3 مداخل رئيسية يعلوها قباب إسلامية، بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع.

ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع، و6 قاعات تعلو كل منها قبة إسلامية.

ويبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية 40 ألف مصل وبالساحة السفلية 55 ألف مصل بإجمالي عدد المصلين 107 آلاف.

حصل المركز الثقافي الإسلامي، على جائزة الاستحقاق في الفئة الثقافية والعبادة، في 2022 ، الممنوحة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيرا على أرض الواقع ومساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.