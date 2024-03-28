أسهل طريقة لتنظيف البوتاجاز.. خطوات بسيطة وهيرجع جديد

البوتاجاز من أكثر الأجهزة المنزلية التي تحتاج إلى التنظيف باستمرار، نتيجة لكثرة استخدامه في إعداد الأطعمة المختلفة التي تترك أثرًا، سواء دهون أو بقع على السطح، ولأن نظافة الطعام تتوقف على نظافة البوتاجاز وأدوات الطهي بالكامل، نستعرض أسهل طريقة لتنظيف البوتاجاز والتخلص من الدهون والبقع.

تنبيهات قبل تنظيف البوتاجاز

قبل البدء في تنظيف البوتاجاز هناك بعض النصائح يجب الانتباه لها، للحصول على أفضل نتيجة وتجنب الضرر، منها:

تأكد من فصل البوتاجاز عن مصدر الغاز قبل البدء في تنظيفه.

ارتدِ قفازات عند استخدام المواد الكيميائية.

اتبع تعليمات السلامة الموجودة على ملصقات مواد التنظيف.

أسهل طريقة لتنظيف البوتاجاز

لكي تتمكن من تنظيف البوتاجاز وتتخلص من الدهون والبقع بشكل كامل، يمكنك اتباع الخطوات التالية، وفقًا لما ورد بموقع «The clean life»:

1- تنظيف الشعلات:

افصل البوتاجاز عن مصدر الغاز.

انزع الشعلات وقم بنقعها في ماء دافئ مع سائل غسيل الصحون لمدة 30 دقيقة.

استخدم فرشاة أسنان قديمة أو إسفنجة لتنظيف الشعلات من البقايا المتراكمة.

اغسل الشعلات بالماء النظيف وجففها جيدًا.

2- تنظيف سطح البوتاجاز:

امسح سطح البوتاجاز بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

استخدم خليطًا من بيكربونات الصوديوم والماء لتنظيف البقع الصعبة.

افرك البقع باستخدام إسفنجة ناعمة.

اغسل سطح البوتاجاز بالماء النظيف وجففه جيدًا.

3- التخلص من الصدأ:

استخدم خلطة من عصير الليمون والملح لتنظيف الصدأ.

ضع الخليط على المناطق المتضررة واتركه لمدة 15 دقيقة.

افرك الصدأ باستخدام إسفنجة ناعمة.

اغسل المنطقة بالماء النظيف وجففها جيدًا.

نصائح للحفاظ على نظافة البوتاجاز

نظف البوتاجاز بانتظام بعد كل استخدام.

لا تترك الطعام يسقط على سطح البوتاجاز.

استخدم أدوات مناسبة للتنظيف، مثل الإسفنج الناعم أو فرشاة أسنان قديمة.

تجنب استخدام مواد التنظيف الكيميائية القاسية، لأنها قد تتلف سطح البوتاجاز.

وصفات طبيعية لتنظيف البوتاجاز

1- خلطة من الخل والماء:

امزج كميات متساوية من الخل والماء في زجاجة رذاذ.

رش الخليط على سطح البوتاجاز واتركه لمدة 10 دقائق، ثم امسحه بقطعة قماش مبللة.

2- بيكربونات الصوديوم:

رش بيكربونات الصوديوم على سطح البوتاجاز، ثم افركه بإسفنجة مبللة.

اغسل سطح البوتاجاز بالماء النظيف وجففه جيدًا.