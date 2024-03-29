موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون الحلقة الرابعة.. استمرار حكاية الكنز

توالت الأحداث حول قصة جودر المصري الذي فقد حصنه الحامي له من عائلية الشمعيون، الذين يريدون استغلاله لكونه مفتاح الوصول إلى كنز الحكيم شمردل، وسط ترقبب لما سترسو عليه رواية ألف ليلة وليلة، لذا ينتظر المشاهدون والمحبون للروايات موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون الحلقة الرابعة.

وفي السطور التالية، نعرض موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون الحلقة الرابعة.

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون الحلقة الرابعة

ويأتي موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون الحلقة الرابعة، كالتالي:

يعاد مسلسل جودر على شاشة أون في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

ويعاد مرتين على شاشة أون دراما، الأولى في تمام الساعة 1:30 والثانية 10:30 صباحًا.

ويعرض مسلسل جودر الحلقة الرابعة على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساء، كما يذاع على قناة ON دراما الساعة 6:05 مساء.

مسلسل جودر

ومسلسل جودر من روايات ألف ليلة وليلة، ويدور حول قصة جودر المصري الذي أصبح منذ مولده محور اهتمام قوى الشر من أهالي شمعون، الذين يعتقدون أنه هو الوحيد الذي يستطيع فتح كنوز الحكيم شمردل الأربعة والسيطرة على العالم، ويسعون للوصول إليه لكي يصلون إلى الكنز.