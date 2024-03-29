ماذا يعني «الحساب الراكد» في البنوك؟.. تعرف على كيفية تفعيله مرة أخرى

تتيح الحسابات البنكية العديد من المميزات للعملاء، حيث تعمل على تسهيل المعاملات المالية والاستفادة من عروض المشتريات المقدمة من البنوك، فضلا عن الاستفادة من خطابات الضمان، وقد يتحول الحساب البنكي إلى حساب راكد لعدة أسباب مما يترتب عليه عدم الاستفادة من المميزات المقدمة للحسابات النشطة.

وتوضح لكم «الوطن» خلال السطور التالية ماذا يعني «الحساب الراكد» في البنوك، وكيفية تنشيطه مرة أخرى، وفقا للتعليمات الصادرة من البنك الأهلي المصري.

الحساب الراكد في البنوك

والحساب الراكد في البنوك هو الحساب الذي لم يتم إجراء أي معاملات مالية عليه مثل «سحب، إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام عن الرصيد سواء بشكل إلكتروني أو موثق»، وذلك لمدة عامين بالنسبة لحسابات التوفير، وعام واحد بالنسبة للحسابات الجارية.

كيفية تفعيل الحساب الراكد في البنوك

يمكن للعميل إعادة تفعيل حسابه الراكد باستخدام واحدة من طرق التواصل مع البنك، سواء عن طريق خدمة العملاء، أو زيارة أحد فروع البنك، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، حيث يتقدم العميل بطلب إعادة تنشيط حسابه البنكي الراكد.