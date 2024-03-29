طفلة تسأل: إزاي الشيطان هيتعذب بالنار وهو منها؟.. وعلي جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق على سؤال طفلة حول كيف يُعذب الشيطان في النار وهو مخلوق من نار؟

الإنسان لو مات يتحول إلى تراب

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: «هو مش مخلوق من نار، زي ما أنتِ مش مخلوقة من طين، أنتِ مخلوقة من تراب فهل أنتِ تراب، وكذلك هو، بس لو الإنسان مات بيتحول إلى تراب، والشيطان لو مات يتحول إلى لهيب».

الملائكة من نور

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق: «الملائكة من نور، بس هي مش نور، والإنسان من تراب بس هو مش تراب، وكذلك الشيطان مخلوق من نار، بس هو مش نار، دي بس المادة اللى هو معمول منها».

برنامج نور الدين، الذي يعرض على فضائية الناس، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.