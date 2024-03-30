حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 مارس 2024 الموافق العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 لمحافظة المنيا، إذ يتراجع بمقدار دقيقة يوميا، ويحرص المسلمون على الإمساك في الوقت المحدد لأذان الفجر لليوم العشرين من شهر رمضان الكريم، إضافة إلى أداء الصلاة في مواقيتها للتقرب إلى الله تعالى.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم السبت 30 مارس 2024، الموافق العشرين من شهر رمضان، ستكون في تمام الساعة 4:23 صباحاً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم السبت 30 مارس 2024، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:14 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و 11 دقيقة.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:14 مساءً.

العشاء: 7:31 مساءً.

ويهتم الصائمون في محافظة المنيا، بالحرص على أداء الصلوات في مواقيتها، والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، والإكثار من الدعاء، وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.