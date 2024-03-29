واعظة بالأوقاف: لا يجوز للزوج أخذ حقه من زوجته بالقوة (فيديو)

قالت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن الأصل فى الزواج أنه قائم على المودة والرحمة، لافتة إلى أن وقت وقوع مشكلات كل طرف يطلب حقه وواجبه.

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج «مودة ورحمة»، أحد برامج الديجيتال المذاع على منصات قناة «الناس»: «دلوقتى فى زمن السوشيال تفرقت الحقوق والواجبات بين الزوجين، مبقيناش عارفين مين حقه إيه وواجبه إيه».

وتابعت: «أخذ الحق حرفة، بين الزوجين، لازم كل طرف ياخد حقه بالتقديم لنفسه، يعنى مينفعش الزوج ياخد حقه من زوجته بالغضب والعنوة، لازم يكون عنده حرفة في أخذ حقه، تيجي الست تقول أنا حقي يصرف عليا ويجيب لي ويعمل لي، أيوة حقك بس برضو لازم يكون عندك مفاتيح لأخذ حقك».