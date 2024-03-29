3 نصائح لصبغ الشعر زي الكوافير.. طريقة موفرة ولون ثابت

تفضل النساء تغيير لون شعرهن باستمرار وخاصة في الأعياد والمناسبات؛ حتى يضفن مظهر جديد لطلتهن، وجعلها مميزة، وبات صبغ الشعر في صالونات التجميل باهظ الثمن للغاية، ما يجعل من ثمن صبغ الشعر في البيت عامل موفر للكثير من الأموال.

وفي هذا الصدد ووفقًا لما ورد بموقع « Good house keeeping»، نوضح طريقة مضمونة لصبغ الشعر في المنزل بكل سهولة، بواسطة بعض الحيل التي تضمن لكي نتائج مبهرة مع ثبات اللون لأطول مدة.

نصائح قبل البدء في الصبغ

ارتداء ملابس سهلة الإزالة

حتى تتمكنِ من خلعها بسهولة لغسل الشعر بعد إتمام عملية التلوين، على أن تكون قديمة لضمان عدم خرابها إذ وقع عليها بقايا من خليط التلوين.

وضع مرطب الشفاه على بشرتك

يجب وضع مرطب الشفاه على المناطق التي من الممكن أن تتعرض للتلون من الشعر؛ إذ يعمل على سهولة إزالة اللون، وعدم ثباته على البشرة.

ارتداء القفازات

من الضروري الحفاظ على ارتداء القفازات المخصصة للاستخدام مرة واحدة أثناء عملية تطبيق اللون على الشعر وغسله؛ لضمان الحماية من التلطخ.

أدوات تلوين الشعر

أي نوع من صبغة الشعر باللون المرغوب.

فرشاة للتلوين.

وعاء لخلط مكونات الصبغة.

مناديل إزالة الميكب.

غطاء رأس بلاستيكي.

بلسم للشعر الملون.

قفازات.

مرطب شفاه بجوز الهند «زبدة الكاكاو».

طريقة تلوين الشعر المثالية

في البداية، تخلط مكونات الصبغة باتباع التعليمات المدونة على علبة الصبغة، ولابد أن يكون الشعر جاف تمامًا عند صبغ الشعر؛ لكي يتشبع الشعر باللون بدًا من الماء، وضمان وصول الصبغة غير مخففة لخصلات الشعر.

يبدأ تلوين الشعر من الجذور حتى الأطراف، ولتسهيل وضع الصبغة يفضل تقسيم الشعر إلى ستة أجزاء، مع استمرار التمشيط في كل الأجزاء، ومن حيل المحترفين التي تضيف لون أثقل نسبيًا في بعض خصلات الشعر دون أخرى، هو استخدام فرشاة الأسنان بعد تطبيق الصبغة على الشعر ككل؛ إذ تساعد فرشاة الأسنان على تركيز اللون في المنطقة المستخدمة فيها، نظرًا لضيق أسنانها.

وبعد انتهاء مرحلة التطبيق يلف الشعر، ويُغطى بالأداة المخصصة لذلك؛ لمنع تقطير الصبغة على الملابس، كما تساعد هذه الخطوة في بثبات اللون، ويظل هكذا لمدة ساعتين أو للمدة المٌدونة على العبوة، وفي الخطوة الأخيرة يغسل الشعر بواسطة البلسم الخاص بالشعر الملون؛ إذ يعمل على تثبيت اللون، والحفاظ على الشعر ناعم ولامع.