مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. جوني يعزم فروحة على الغداء

بدأت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض علي قناة on عقب أذان المغرب، بعزومة جوني، فروحة ابنة عمة مربوحة، على الغداء.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي8 بعزومة جوني فروحة على الغداء بعد ابتزازه، وطلبت منه أن يحكي لها عن نفسة ليرفض، وتكشف له أنها كانت تعيش في الدقهلية، ويغضب منها جوني ويطلب أخذ الأكل وتناوله في المنزل، وتهدده فروحة إذا لم يتناولا الغداء في المطعم ستخبر الكبير بأنه صرف أموال العلف.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الكوميديا، أبرزهم: أحمد مكي في دور جوني والكبير وحزلقوم، ومصطفى غريب في دور العترة، ورحمة أحمد مربوحة زوجة الكبير، وكانت ضيفة شرف الحلقة 19 من المسلسل الفنانة دنيا سامي، في دور فروحة.