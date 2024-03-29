تحذير طبي من النظر إلى الشمس يوم 8 أبريل.. خطر يهددك بالعمى الكلي

توقعات عديدة بما سيحدث يوم 8 أبريل المقبل، حيث يسيطر الظلام على دول عديدة في وقت النهار، في ظاهرة نادرة الحدوث، بسبب الكسوف الكلي للشمس، لذا يحظر النظر إليها خلال ذلك الوقت، بسبب احتمالية الإصابة بعمى كلي أو جزئي، وقد لا يعود البصر إلى قوته من جديد.

يقول الدكتور محمد عسقلاني طبيب عيون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن النظر إلى الشمس وقت حدوث الكسوف الكلي، يؤدي إلى حرق في مركز الإبصار، ما يعمل على انخفاض البصر بشكل كبير، ويؤدي إلى حدوث عمى، قد يكون دائم في حالة إطالة النظر إلى الشمس.

احذر النظر إلى الشمس وقت الكسوف

ولا يشترط أن يصاب الشخص بالعمى، عند النظر إلى كسوف الشمس، فقد يمر الأمر بسلام، ولا تحدث أي إصابة، لكن يجب الانتباه جيدًا، لأن الاحتمال الأكبر هو الإصابة بعمى كلي أو دائم، بحسب «عسقلاني».

أعراض الإصابة بالعمى المؤقت

قد يتعرض الشخص للعمى المؤقت، وتظهر أعراضه مثل الشعور بالظلام لمدة ثواني، وحدوث هبوط في الدورة الدموية، ويعد مرضى فقدان الدم هم الأكثر عرضه لتلك الحالة.

كيف تكون الشمس وقت الكسوف؟

وبحسب «روسيا اليوم»، فإن الشمس وقت حدوث الكسوف الكلي، لا تظل على لونها، إنما يبدأ بالتغير تدريجيًا، من لونها الطبيعي، حتى يصل إلى اللون الأسود، وخلال هذا الفترة تظهر بعدة ألوان، ويحظر النظر للشمس في هذه الحالة، لأنها قد تؤدي إلى الإصابة بعمى مؤقت أو دائم، ويمكن ارتداء نظارة خاصة، لأنها تحمي العيون من أي ضرر قد يلحق بها.