تزامنا مع حلول اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، يهتم المواطنون لمعرفة مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان، حرصًا على أداء الصلوات الخمس المفروضة في مواعيدها أثناء الصيام.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان المبارك، والتي حددت مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت، وكذا عدد ساعات الصيام التي زادت إلى 14 ساعة و15 دقيقة.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024، سيكون في تمام الساعة 4:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024، سيكون في تمام الساعة 12:00 مساءً.

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024، سيكون في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 29-3-2024، سيكون في تمام الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024، سيكون في تمام الساعة 7:33 مساءً.