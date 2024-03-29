صائمون أمام لهيب الفرن: «محدش بياكلها بالساهل»

لا يعرفون معنى الراحة في الأيام العادية، ولم يعبئوا بحرارة ولهيب الفرن خلال شهر رمضان، في سبيل إنتاج رغيف طازج ومُشبع يتناوله الصائمون على مائدة الإفطار أو السحور.

خلال أيام شهر رمضان تشهد المخابز إقبالاً كبيراً، ما يجعل العاملين بها يكثفون ساعات العمل على مدار اليوم، للوفاء بالطلب المتزايد، وتحقيق الاكتفاء من الخبز السياحي المتنوع للمواطنين، رغم مشقة الجمع بين الصيام والحرارة الصادرة عن الأفران خلال عملية التسوية.

«الشرقاوي»: الشغل بيكون متعب بس ممتع وأجره كبير

«خبيز العيش يمكن من أصعب وأشق الشغلانات بس أخدنا عليها خلاص، ومنعرفش نشتغل حاجة غيرها، وفي رمضان الشغل بيكون متعب بس ممتع وأجره كبير، لأننا بنشتغل واحنا صايمين، ودي يمكن مشقة كبيرة علينا، بس الأجر والثواب على الله، وكمان بنفرح إننا بنقدم رغيف عيش نضيف للزبون»، بحسب حديث كمال الشرقاوي، أحد أصحاب المخابز السياحية، لـ«الوطن».

يبدأ يوم «الشرقاوي» في مخبزه في العاشرة صباحاً، ويستمر حتى الثالثة فجراً: «في رمضان وفي غير رمضان بنشتغل لحد باليل بردو، ومراحل الشغل بتبدأ بالعجين الأول، وبعد كده بنسيب العجين يخمر، ونبدأ مرحلة التقطيع والفرد والمرحلة الأخيرة الخبيز».

«البسيوني»: موسم رمضان بيختلف عن أي وقت في السنة

ينتظر فارس البسيوني، خبّاز، قدوم رمضان ليشهد المخبز إقبالاً كبيراً، كغيره من المخابز السياحية: «موسم رمضان بيختلف عن أي وقت في السنة، لأنه بيكون فيه إقبال على شراء الخبز السياحي، بأنواعه المختلفة: العيش الأسمر، والشامي، والعيش باللبن أو الكماج، وكمان الناشف، والسوري، والزحمة عادةً بتبدأ بعد العصر ولحد المغرب».

ساعات العمل الطويلة والشاقة لا تُثني العاملين بالمخابز عن الصيام أو العبادة بحسب عبد الله الصعيدي، أحد الخبازين: «طبعاً اليوم بيكون طويل، وبنكون كلنا عطشانين، بس بنصبر ومحدش فينا بيفطر، وبنصلي الفرض في وقته، وكمان لو في وقت ممكن نقرأ شوية قرآن لحد ما اليوم بيعدي، وده أجر وثواب ورزق برضو».

«عنتر»: أيام رمضان كلها خير وبركة

يبدأ الخبازون يومهم بتشغيل القرآن الكريم والتواشيح والابتهالات الدينية، بعد ذلك يحرصون على الاستماع إلى أغاني رمضان للتغلب على مشقة العمل، كما أكد محمد عنتر، أحد الخبازين: «بنذكر ربنا ونصلي على النبي طول اليوم، علشان نتغلب على مشقة الشغل، واليوم بيعدي، وحقيقي أيام رمضان كلها خير وبركة».