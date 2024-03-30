حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 30-3-2024، إيذانًا بصيام اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا.

أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 30-3-2024

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 30-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

يُرفع أذان الفجر في الشرقية، في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:17 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 1:57 صباحًا، وموعد الإمساك في 3:57 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 5:45 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:17 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:58 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:12 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:30 مساءً