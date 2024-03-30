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قضى نصف عمره في الخدمة الكهنوتية.. وفاة كاهن كنيسة مار جرجس ببورسعيد

كتب:

مريم شريف
11:45 ص | السبت 30 مارس 2024
القمص شنودة فتحي كاهن بورسعيد

القمص شنودة فتحي كاهن بورسعيد

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص شنودة فتحي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس ببورسعيد، عن عمر ناهز 70 عاما، قضى منها أكثر من 36 سنة في الخدمة الكهنوتية، إذ ولد في 15 يوليو 1956 وسيم كاهنًا يوم 25 نوفمبر 1988، بيد الأنبا تادرس مطران بورسعيد، ونال رتبة القمصية في 8 أغسطس 2009.

موعد صلاة الجنازة 

أضافت الكنيسة في بيانها: «بذل الأب الجليل الراحل جهودًا كبيرة في مجال التعمير والإنشاءات، وخدم الكنيسة بكل أمانة وتفانٍ، فأحبه الجميع، ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه بكنيسته الساعة الثالثة عصر اليوم».

وتقدم  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد، ولمجمع كهنة الإيبارشية، ملتمسا العزاء لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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