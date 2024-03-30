موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20 على قناة ON اليوم

إشادات واسعة من جانب الجمهور والنقاد الفنيين، بالحلقات السابقة من مسلسل الكبير أوي 8، قبل عرض الحلقة 20 اليوم، إذ تصدرت المشاهد الكوميدية في المسلسل، تريند المنصات المختلفة، منذ بادية العرض.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20

ويذاع مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساء،عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، اعتراف أسرة الكبير بكذبهم عليه، بتحريض من فروحة لمربوحة، كمان أن الأولى كانت تحاول إيقاع جوني في حبها.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي بطولة: أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.