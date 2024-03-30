طريقة عمل السابلية بالمربي زي المحلات.. «في نص ساعة حضري أحلى الوصفات»

نوع من أنواع البسكويت الفاخر من المطبخ الفرنسي، هو السابلية بالمربي، ونقدمه لكم بأشكال حسب الرغبة بوصفات سهلة بمكونات بسيطة، يمكن أن تحضريه في البيت ليكون مثل المحلات، خاصةً لإعداده خلال عيد الفطر المبارك، بجانب البسكويت والكحك والغريبة والبيتيفور، ليقدم بجانب الشاي أو القهوة للضيوف.

طريقة عمل السابلية زي المحلات

نقدمها لكم على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها على شاشة قناة «سي بي سي سفرة» في برنامجها «على قد الإيد»:

المقادير

ثلاثة أكواب دقيق.

كوب زبد.

نصف كوب سكر.

بيض.

ملعقة فانيليا.

ملح.

ملعقتين كاكاو خام.

خطوات طريقة عمل السابلية

ضيفي ملعقة كبيرة من " target="_blank" rel="noopener">الكاكاو.

ضيفي الدقيق والزبد والسكر البودر.

ضيفي البيضة واخلطي الفانيليا.

اخفقي البيض ثم ضيفي الملح والدقيق.

قلبي الخليط بالملعقة حتى يختلط.

ادخليها الثلاجة نصف ساعة.

قسيمها جزئين وافردي العجين وشكليهم.

رصي السابليه على الصواني وادخليها الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة.

اتركيها لمدة من 15 دقيقة إلى ربع ساعة.

اخرجي السابلية واتركيه ليبرد تمامًا، وضعي عليه المربى وألصقي معه الجزء الأخر.

طريقة عمل السابلية

المقادير

كوبان دقيق متعدد الاستخدام.

نصف كوب من السكر.

بيضة.

ملعقة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ثلاث أرباع كوب من السمن.

طريقة تحضير السابلية

ضعي السكر البودرة والسمن.

استخدمي المضرب الكهربائي في خلط المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

ضيفي البيض والفانيليا.

استمري في التقليب ثم ضيفي الدقيق والبيكنج بودر.

رشي الدقيق على العجينة وضعي الخليط في صينية مدهونة وفي فرن على درجة 180 درجة وزينيه باستخدام المربى أو المكسرات، لإعداد طريقة عمل السابلية بالمربي زي المحلات.

ما هي مكونات السابلية؟

كوب دقيق.

كوب زبدة.

بيضة.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة في وعاء مع السكر حتى يصبحان مثل الكريمة.

ضعي البيضة مع الفانيليا.

اخفقي البيضة حتى تتجانس مع الخليط.

ضيفي الدقيق واتركي داخل الثلاجة لمدة ساعة.

ضعي السابليه في فرن على درجة حرارة 160 مئوية.

الصقي السابليه بالشوكولاتة والمربى.

ملاحظات لنجاح السابلية

لنجاح طريقة عمل السابلية على خُطى فاطمة أبو حاتي، اتبعي الخطوات التالية: