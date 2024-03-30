«هترجع جديدة».. الخلطة السرية لتنظيف الشرابات البيضاء المتسخة

اتساخ الشرابات البيضاء يمثل مشكلة كبيرة لدى ربات البيوت اللواتي يلجأن في الكثير من الأحيان إلى شراء الشرابات الداكنة لأطفالهن بدلًا من اللون الأبيض، لكن عندما لا يكون هناك مفرًا من شراء الشرابات البيضاء هناك خلطة سحرية لتنظيفهم من الأتربة والأوساخ بكل سهولة، بمكونات من المنزل أشهرها الخل والليمون ومكونات أخرى متاحة في كل البيوت نستعرضها في السطور التالية:

الخلطة السرية لتنظيف الشرابات البيضاء

والخلطة السحرية لتبييض الشرابات البيضاء المتسخة وفق موقع«thespruce» البريطاني تعتمد على عصير الليمون أو الخل الأبيض، إذ يساعد الحمض المعتدل الموجود في عصير الليمون أو الخل الأبيض على كسر الرابطة بين التربة وألياف الجورب وخطوات تنظيف الشرابات بالخلطة السرية كالتالي:

قم بعمل حمام الماء الساخن املأ وعاءًا كبيرًا بالماء، وقم بتسخينه على الموقد حتى الغليان.

أضف نصف كوب من عصير الليمون أو نصف كوب من الخل الأبيض المقطرإلى الماء الساخن.

أضف ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من منظفات الغسيل الثقيلة.

اضبط كمية الماء ومكونات التنظيف بناءً على عدد أزواج الجوارب التي تخطط لتنظيفها.

اناء واحد من الماء يستوعب حوالي 6 أزواج من الجوارب.

أضف الجوارب إلى المحلول واتركها منقوعة لمدة 4 ساعات على الأقل، أو لمدة ليلة كاملة وهو الوقت الأفضل.

كالمعتادعندما يبرد الماء، ارفع الجوارب من محلول النقع واغسلها عادةً باستخدام منظف قوي وماء ساخن أو دافئ.

جفف في مجفف أوتوماتيكي أو على رف التجفيف.

نصائح لتنيف الشرابات البيضاء

وهناك عناصر أخرى لتنظيف الشرابات البيضاء منها التالي:

الكلور المبيض: ربع كوب لكل اناء من الماء

مسحوق التبييض المعتمد على الأكسجين: 2-3 ملاعق كبيرة لكل جالون من الماء

لا تخلط الأقمشة الملونة والأقمشة البيضاء لمنع انتقال الصبغة مما يجعل الملابس البيضاء تبدو رمادية أو باهتة.

اغسل الجوارب البيضاء شديدة الاتساخ وافصلها عن الجوارب البيضاء الجديدة خفيفة الاتساخ.

لا تفرط في تحميل الغسالة عند غسل الجوارب البيضاء.

تحتاج الشرابات إلى مساحة للتحرك في ماء الغسيل لمنع التربة من الاستقرار على القماش.

استخدم دائمًا منظفًا قويًا يحتوي على ما يكفي من الإنزيمات لكسر الروابط بين الأوساخ والنسيج.

عزز أداء منظف الغسيل العادي الخاص بك عن طريق إضافة مغرفة من المبيض المعتمد على الأكسجين أو صودا الخبز إلى دورة الغسيل.