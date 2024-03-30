طريقة عمل الفريك المفلفل في المنزل.. يضيف مذاقا أجمل للأطعمة الدسمة

يعتبر الفريك من الأطعمة المحببة للكثيرين، ممن يميلون إلى تناوله مع الأطعمة الدسمة للتمتع بمذاقه الرائع وإضافة اللذة إلى الطعام، ويمكن عمل الفريك بعدة طرق، أشهرها الفريك المفلفل، إلا أن بعض ربات البيوت يجدن صعوبة كبيرة في عمله؛ لذا نستعرض في السطور التالية طريقة عمل الفريك المفلفل في المنزل.

طريقة عمل الفريك المفلفل

ويمكن عمل الفريك المفلفل في المنزل من خلال توفير عدة مكونات بمقادير محددة، كالتالي:

2 كوب فريك

4 أكواب ماء

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 فص ثوم مهروس

1 فلفل أخضر حار مفروم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة

طريقة تحضير الفريك المفلفل

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن عمل الفريك المفلفل من خلال اتباع الخطوات التالية:

يُغسل الفريك جيدًا ويُنقع في الماء لمدة 30 دقيقة. يُسخّن زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ويُضاف البصل ويُقلى حتى يصبح ذهبيًا. يُضاف الثوم والفلفل الأخضر ويُقلى لمدة دقيقة. يُضاف معجون الطماطم والكمون والكركم والفلفل الأسود والملح ويُقلب جيدًا. يُضاف الفريك المنقوع ويُقلب مع التوابل. يُضاف الماء ويُترك على نار عالية حتى يغلي. تُخفّض الحرارة ويُغطّى القدر ويُترك على نار هادئة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الفريك. تُضاف الكزبرة الخضراء ويُقلب ثم يُقدم ساخنًا.

فريك مفلفل يناسب كافة الأذواق

ولأن تناول الفريك المفلفل يختلف من شخص لآخر، فيمكن إضافة بعض التغييرات حسب الرغبة في أثناء عمل الفريك المفلفل ليناسب كافة الأذواق، منها: