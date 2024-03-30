مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. مربوحة تشتري غوريلا أون لاين

عملت مربوحة خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8 بنصيحة جوني بأن تشتري قردا أو أي حيوان يقوم بتسليمها.

نصيحة جوني لمربوحة

ووجَّه جوني، خلال الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، نصيحة لمربوحة أن تشتري قردا أو حيوانا يسليها بدلا من تركيزها مع الكبير وأوردرات الأون لاين، لتقرر شراء قرد، وتطلبه أون لاين ويصل القرد أثناء وجود الكبير في المنزل ويحكي لها عن وجود مطاريد في البلد.

وتترك مربوحة الكبير وتنزل لاستلام القرد لتفاجأ أنه غوريلا، وفي البداية شعرت بالخوف منها، ولكنها وجدت معاملتها الطيبة لها، وبدأت الحديث معها بالإنجليزية وأخفتها في إحدى غرف الدوار بعيدا عن أعين الكبير أوي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 عقب أذان المغرب مباشرة، وفي نفس التوقيت على منصة watch it.