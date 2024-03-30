الجمعية الفلكية بجدة تكشف معلومات صادمة عن موعد كسوف الشمس اليوم في السعودية 2024

خلال الأيام القليلة المقبلة، سيشهد العالم حدثا فلكيا فريدا من نوعه، وهو ظاهرة كسوف الشمس، التي سيلقي فيها القمر ظلاله على الكرة الأرضية، ما يسبب ظلاما في بعض الدول، ويرغب العديد من الأشخاص في معرفة موعد كسوف الشمس في السعودية 2024.

موعد كسوف الشمس في السعودية 2024

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بشأن موعد كسوف الشمس في السعودية 2024، إن معظم الدول العربية ستشهد كسوفا جزئياً، يسبب ظلاما دامسا خلال ساعات النهار، إلا أن السعودية هذا العام لن تكون ضمن تلك الدول التي ستشهد تلك الظاهرة.

موعد كسوف الشمس في السعودية

وأوضح «أبو زهرة» أن السبب الرئيسي لعدم وجود كسوف للشمس في المملكة العربية السعودية، هو أن أثناء الكسوف الكلي للشمس، يلقي القمر ظله على مسار محدد على سطح الأرض، ولن تكون السعودية ضمن مسار الكسوف الكلي يوم 8 أبريل 2024 ولهذا السبب لن يكون الكسوف مرئيا لديها.

كيف يتم رصد كسوف الشمس في السماء ومعرفة مواعيدها؟

ونظرا لعدم وجود كسوف للشمس في السعودية 2024، فقد ذكر «ماجد» في حواره إلى «الوطن»، كيفية تنبأ العلماء بتواريخ الكسوف، إذ أشار إلى إمكانية ذلك باستخدام حسابات معقدة تأخذ في الاعتبار حركات الشمس والقمر والأرض، إذ يحدث الكسوف عندما تصطف الشمس والقمر والأرض بطرق محددة، ويالتالي يعرف علماء الفلك الفترات المدارية الدقيقة لهذه الأجرام السماوية.

وتابع «أبو زهرة» أنه من خلال أخذ هذا الاصطفاف والدورات المدارية بعين الاعتبار، يستطيع العلماء التنبؤ بـ«مواسم» الكسوف قبل عدة سنوات، وهي الفترات التي يكون فيها الكسوف أكثر احتمالا لحدوثه وخلالها، يمكنهم حساب التواريخ الدقيقة لكل من كسوف الشمس وخسوف القمر، بناءً على موقع الشمس والقمر بالنسبة لبعضهما البعض.

كيف يؤثر كسوف الشمس على العالم؟

أكد «أبو زهرة» أنه لا يوجد لكسوف الشمس في 8 أبريل 2024، أي تأثير على العالم، وذلك لأن المسار الكلي، حيث يحجب القمر الشمس تمامًا، ليس سوى شريط ضيق عبر أمريكا الشمالية، وخارج هذا المسار، سيكون الكسوف جزئيا.