معلومات عن قرية فجنون.. رفض الكبير أوي السماح لابنة العترة بزيارتها في الحلقة 20

أحداث كوميدية عديدة شهدتها الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، كانت منها رفض الفنان أحمد مكي أن يذهب نجله العترة في رحلة مع أصدقائه إلى «فجنون»، واتهم العترة مربوحة أنها هي التي قلبت الكبير ضده، ويتصل بأصدقائه ويخبرهم أن والده رفض، كما أخبر والده أنهم جمعوا 100 ألف جنيه للرحلة كي ينفقوها على البنات.

معلومات عن قرية فجنون

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن قرية فجنون التي ذكرت في المسلسل:

- هى قرية مصرية تقع في محافظة الجيزة وتعد من أفضل الخروجات غير التقليدية.

- تناسب الأطفال والكبار خاصة وأن أسعارها مناسبة لجميع الفئات.

- أسس قرية فجنون الفنان المصري العالمي محمد علام خصيصاً للعائلات.

- بها أنشطة مختلفة مثل العجن والخبز والزراعة وركوب الحيوانات، وكل أنشطة الزراعة.

- يستمتع الأطفال في قرية فجنون بالتلوين على الحائط أو اللعب في الطين والجري ومباريات التسلق، وركوب الخيل والحمير والجمال.

- تلعب دورا اجتماعيا في فتح باب رزق لسكان المنطقة المحيطة بها، من خلال الاستعانة بما لديهم من خيول وجمال.

- يأتي اسم فجنون من كلمتي «فن وجنون».

- أصبحت القرية أحد أشهر رحلات المدارس.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي8 تحضير مربوحة إفطارا للكبير أوي، وتُفاجئه بتقديم البيض على شكل بومة، وينزعج الكبير من شكل البيض، وتخبره مربوحة أنها اشترت العديد من القوالب لصنع البيض بأشكال مختلفة، ويُحذرها من طلب أي شيء عبر الإنترنت.

أبطال المسلسل

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.

والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.