ببلاش.. مكون سري للتخلص من رائحة الكوتشي الكريهة في دقائق

رائحة الكوتشي من الأشياء التي لها تأثير مزعج، والتخلص منها يجب أن يُغسل الكوتشي باستمرار ومع ذلك لا يمكن التخلص من كامل الرائحة بمجرد الغسيل فقط، وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة بمكونات سحرية تجعل رائحة الكوتشي عطرة أو على الأقل تتمتع برائحة طبيعية ليست مزجعه، نستعرضها في السطور التالية وفق موقع «medicinenet» البريطاني.

كيف تزيل الرائحة الكريهة من الأحذية؟

تأتي رائحة الكوتشي الكريهة من الإفراط في الاستخدام، والعرق، وتساقط الجلد، والأوساخ، والبكتيريا، والفطريات، وقلة التهوية يمكن أن تساهم جميعها في ظهور رائحة الأحذية الكريهة، فيما يلي بعض الطرق لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية:

إحدى أفضل الطرق لإزالة رائحة الكوتشي الكريهة هي إعادة تنشيطها برائحة أكثر متعة، اترك قشر الليمون أو الليمون الطازج في حذائك طوال الليل.

رش بضع قطرات من أي زيت أساسي مثل اللافندر على نعل حذائك واترك الحذاء حتى يجف.

المكونات السابقة تساعد على التخلص من الروائح، إذا كان حذائك قابلاً للغسل، قم بغسله ويمكنك الحصول على منظف الجلود والأقمشة لتنظيف الأحذية التي لا يمكن غسلها في الغسالة، أو إذا كانت آمنة للغسالة، قم بإلقائها في الغسالة أو اغمرها واغسلها يدويًا في حمام منظف.

طرق للتخلص من الرائحة الكريهة في الكوتشي

ضع الكوتشي في الشمس أو بالقرب من المدفأة واتركه حتى يجف بعد غسله، يساعد ذلك على منع نمو البكتيريا التي تسبب الرائحة، تأكد من جفافه تمامًا قبل إعادة تجميع الحذاء وارتدائه مرة أخرى.

ضع حذائك ذو الرائحة الكريهة في كيس بلاستيكي كبير واتركه في مكان بارد طوال الليل وأخرجه في اليوم التالي واتركه حتى يجف بشكل طبيعي.

ومن الطرق المضمونة للتخلص من رائحة الكوتشي هي رش القليل من بودرة الأطفال على قدميك أو الجوارب، إذا بدأت قدميك بالتعرق أثناء النهار، أعد وضع بودرة الأطفال للحفاظ على جفاف قدميك، تساعد بودرة الأطفال على إبقاء قدميك وأحذيتك جافة، مما يقلل من خطر نمو البكتيريا على قدميك وأحذيتك، كما يمكن أن تساعد بودرة الأطفال على تحييد الروائح الكريهة وإزالة الروائح الكريهة من حذائك.

أكياس الشاي أيضا قد تحارب الرائحة الكريهة، إذ يحتوي الشاي الأسود على مادة مفيدة في قتل البكتيريا الموجودة داخل الأحذية، ضع كيسين من أكياس الشاي في وعاء من الماء المغلي واتركيه لعدة دقائق.