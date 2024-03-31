في 8 خطوات فقط.. تعرف على طريقة فتح حساب بنكي جديد من منزلك

توفر أغلب البنوك المصرية للعملاء الخدمات المصرفية الرقمية، التي يلجأ إليها العملاء بشكل دائم، ولكن يزداد الإقبال عليها أكثر خلال العطلة الأسبوعية للبنوك والأعياد.

أصبح مصطلح «الإنترنت البكني» منتشرًا بشكل كبير خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الرقمنة التي أصبحت متواجدة في كل مكان، لذا تطلق البنوك الكثير من خدماتها عبر تطبيقات البنك على الهاتف المحمول، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

ويعد فتح الحسابات البنكية من أبرز الطرق التي توفرها البنوك لعملائها؛ للتسهيل عليهم وتقدم خدمة الإنترنت البنكي والموبايل، لذلك توضح «الوطن» في السطور التالية، خطوات فتح حساب إضافي عبر خدمة الإنترنت والموبايل البنكي:

خطوات فتح حساب إضافي عبر خدمة الإنترنت

- الدخول إلى حسابك على الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.

- اختيار التقديم على المنتجات.

- الضغط على فتح حساب جديد.

- اختر نوع الحساب.

- اختر العملة التي سيتم بها فتح الحساب.

- اختر الحساب الحالي لأخذ التوقيع منه.

- اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها.

- الضغط على تأكيد عند ظهور رسالة التأكيد.