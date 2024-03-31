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دراما المتحدة

مقتل شخص في غارات روسية على منطقة لفيف بأوكرانيا

كتب:

نرمين عفيفي
10:01 ص | الأحد 31 مارس 2024
الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها عن مقتل شخص في غارات روسية على منطقة لفيف بأوكرانيا.

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بقلم نرمين عفيفي