مقتل شخص في غارات روسية على منطقة لفيف بأوكرانيا كتب: نرمين عفيفي 10:01 ص | الأحد 31 مارس 2024 الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها عن مقتل شخص في غارات روسية على منطقة لفيف بأوكرانيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أوكرانيا: روسيا تتفوق علينا بستة أضعاف في عدد قذائف المدفعية هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة؟.. عضو بالناتو تستعد للمشاركة في الحرب ضد روسيا روسيا تعلن إحباط اعتداء في جنوب البلاد.. وتعتقل 3 أشخاص من روسيا إلى السويد.. حالة اهتمام عالمي بمسلسل الحشاشين روسيا تطلق 6 قاذفات صواريخ استراتيجية لضرب منشآت عسكرية أوكرانية روسيا اوكرانيا بقلم نرمين عفيفي