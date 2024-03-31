ملخص أحداث الحلقة الـ20 من مسلسلات الكبير أوي 8.. أوردر يضع مربوحة في ورطة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ملخص أحداث الحلقة الـ20 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

شهدت الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طلب المأمور للكبير للحديث معه، وأبلغه أن المطاريد قريبين من المزاريطة، وعلى الجميع توخي الحذر، وإذا اشتبه في أحد من رجاله عليه إبلاغ الشرطة على الفور، كما سمعت مربوحة كلام جوني وطلبت قردا «أونلاين» بهدف تسليتها وتضييع وقت فراغها معه، لكن «الأوردر» جاء غوريلا بدلا من القرد.

مسلسل إمبراطورية ميم

أما الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، شهدت العديد من الأحداث، أبرزها قطع الإنترنت عن منزل مختار أبو المجد من قبل شركة يحيى شاكر، التي ترغب في شراء المنزل لإجباره على البيع، لكنه يتغلب على هذا الأمر بالعودة إلى استخدام التليفون الأرضي.

مسلسل بدون سابق إنذار

وتناولت الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار، مطالبة الطفل عمر بالخروخ من المستشفى بسبب كثرة الأدوية والعلاج الذي يحصل عليه بسبب إصابته بمرض سرطان الدم، وقامت عائشة بن أحمد بمواساته وأخبرته أنه قريبا سيغادر المستشفى.