ماتت صائمة بعد 24 ساعة من إسلامها.. من هي الأوكرانية داريا كوتسارينكو؟

24 ساعة كانت فاصلة لنقلها من حياة إلى حياة أخرى تمامًا، فبعد أن وصلت إلى الإمارات بتأشيرة زيارة قادمة من أوكرانيا تبحث عن فرصة عمل قبل ثلات سنوات، بدأت الفتاة العشرينية داريا كوتسارينكو في البحث عن الإسلام وتعلّم اللغة العربية، حتى انقلبت الأمور رأسًا على عقب قبل ساعات قليلة في إمارة دبي.

من هي داريا كوتسارينكو؟

داريا كوتسارينكو فتاة أوكرانية تبلغ من العمر 29 عامًا، ظلت تبحث في تعاليم الدين الإسلامي وتفسير القرآن الكريم، وتحرص على تعلّم اللغة العربية خلال فترة إقامتها في الإمارات، ثم انتقلت من دولة لأخرى واستقرت بها، حتى قررت العودة مرة أخرى إلى الإمارات تبحث عن فرصة عمل خلال الأشهر الماضية، وفي هذه الزيارة الأخيرة شرح الله صدرها حتى اعتنقت الإسلام.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فقد توفيت الفتاة الأوكرانية بعد إعلان إسلامها بيوم واحد فقط بسكتة قلبية وهي صائمة، إذ طلبت «داريا» قبل إسلامها بيوم واحد من أحد الفضلاء أن يُعطيها الحجاب الشرعي، كما أنّها لم تشرب الخمر مُطلقًا وحافظت طوال حياتها حتى قبل اعتناقها الإسلام على لباسها الواسع الفضفاض.

في منظر مهيب !



حضور جنازة الأخت/ داريا كوتسارينكو - رحمة الله عليها التي اسلمت ثم توفاها الله بعد اقل من ٢٤ ساعة من اسلامها و صيامها و الصلاة عليها في يوم الجمعة ..



نسأل الله ان يحسن خاتمتنا في الامور كلها ???? pic.twitter.com/g519u3GdeF — سعُود (@saud_alzarouni) March 29, 2024

جموع غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على داريا كوتسارينكو

وعقب إعلان وفاتها، نشرت الصفحة الرسمية لخدمة جنائز الإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعي X «تويتر سابقًا» موعد صلاة الجنازة على الفتاة الأوكرانية داريا كوتسارينكو، وكتبت: «جنازة الشابة: داريا كوتسارينكو / أوكرانية الجنسية (29 سنة)، توفيت بعد إسلامها بساعات قليلة وهي صائمة، كونوا لها أخوه فليس لها من يحملها على الأكتاف، يرحمها الله وعوض شبابها في الجنة، والصلاة بمسجد مقبرة القصيص».

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء وفاتها، مما دفع المئات من الإماراتيين والمقيمين لحضور جنازتها للصلاة عليها، ونشر حساب الشارقة للأخبار الإماراتي عبر حسابه قائلًا: «جمُوع غفيرة أدت صلاة الجنازة على الشابة الأوكرانية داريا كوتسارينكو التي توفيت أمس وهي صائمة بعد إسلامها بساعات قليلة».

الأخت المسلمة داريا كوتسارينكو اوكرانيه الجنسية "29 سنة" توفيت بعد إسلامها بساعات قليلة وهي صائمة



أدعوا لها أن الله يرحمها

اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس



اللهم آمين وموتى المسلمين pic.twitter.com/kLiOp2Stwk — راشد بن يعروف السويدي (@alkhan42000) March 29, 2024

وكتب أحد المقيمين الإماراتيين تعليقًا على خبر وفاتها: «داريا كوتسارينكو أوكرانية الجنسية مقيمة في الإمارات عمرها 29 سنة، أسلمت يوم الخميس 18 رمضان، وتوفيت وصلوا عليها الجنازة في صلاة الجمعة 19 رمضان، نطقت الشهادة وصلت يمكن فرض واحد ولا اتنين بالكتير، وصامت يوم واحد، سبحان الله يهدي من يشاء».